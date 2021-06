EURO 2020 – Il c.t. Mancini pensa ad un ampio turnover, ma un azzurro resterà suo posto

Domani alle ore 18,00 l’Italia del c.t. Mancini, già certa della qualificazione, vuole conquistare il primo posto, per non correre rischi agli ottavi di finale. Per l’undici da mandare in campo, probabile ampio turnover, per far riposare i titolari. Le uniche certezze, sono Donnarumma in porta, Di Lorenzo a destra e il duo difensivo Bonucci-Acerbi. Per il resto Emerson Palmieri a destra, probabilmente l’esordio di Verratti, recuperato dall’infortunio, per Barella o Jorginho, Locatelli dovrebbe giocare, ma è pronto Pessina a gara in corso. In attacco invece Chiesa per Insigne, Belotti al posto di Immobile e ballottaggio Bernardeschi-Berardi. L‘Italia ha un obiettivo vincere l’undicesima gara di fila, per dare anche un segnale forte alle concorrenti.

La Redazione