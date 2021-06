Cassese: “Insigne leader tecnico indiscusso. Deve migliorare solo una cosa”

Pasquale Cassese, imprenditore e speaker radiofonico, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio. In particolare, Cassese, si è soffermato, tra le altre cose, sull’importanza di Lorenzo Insigne come capitano del Napoli. “Quella di Mancini è una squadra con individualità importanti, quali Lorenzo Insigne e Jorginho, ma il quid in più è la coralità. Il capitano del Napoli è il leader tecnico indiscusso, forse deve migliorare dal punto di vista mentale, anche nel club. L’unica squadra che vedo superiore alla Nazionale è il Belgio: squadra composta da fenomeni che dimostrano anche di saper giocare insieme. Di Lorenzo? Questa squadra mi ricorda il Napoli di Sarri e credo che il terzino azzurro sia il calciatore ideale a ricoprire quel ruolo. Verratti? Rientrerà e gli farà posto Locatelli. Meret? Mi auguro di vederlo in campo domani, è la sua unica chance. Parteggio molto per lui e non capisco perché Gattuso lo abbia alternato ad Ospina. Perché Bernardeschi e non Politano? Credo sia solo una questione fisica: lo juventino mi sembra muscolarmente meno propenso agli infortuni. Calciomercato Napoli? In questo momento sono a Capri con la famiglia De Laurentiis, posso dire che non è tutto fermo come sembra, ma ne parleremo lunedì a ‘Parola di Bargigga’”.