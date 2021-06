Caos al Lilla, la nuova proprietà non trova i soldi della cessione di Osimhen

Nella giornata di ieri il giornale L’Equipe aveva svelato del giallo della sparizione dei soldi dell’affare Napoli-Lilla per Victor Osimhen. In tutto l’affare venne a costare sui 80 milioni, 50 milioni + 30 con l’inserimento di Karnezis e tre ragazzi della Primavera (Liguori, Manzi e Palmieri). I social ovviamente si sono scatenati, temendo che la società azzurra fosse responsabile. In realtà la verità è che il club di De Laurentiis e il giocatore stesso sono spettatori della vicenda. In realtà è la nuova proprietà del Lille che non trova i soldi della cessione del bomber nigeriano. Il Napoli dal canto suo pagherà a rate il giocatore per i prossimi 4 anni, uno avendo rispettato i patti. Nel frattempo Osimhen corre a Lagos, sulla terra rossa, in attesa di conoscere il nuovo allenatore Luciano Spalletti e riscattare in parte una stagione, tra infortuni, Covid e trauma cranico. Nel frattempo in Francia dovranno risolvere la grana economica.

La Redazione