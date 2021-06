Per il terzino sinistro Mandava ha superato nelle preferenze altri due obiettivi

Il Napoli ha nel terzino sinistro uno dei ruoli da completare, sono diversi i nomi, ma nelle ultime sembra il laterale mancino Mandava aver preso un vantaggio rispetto alla concorrenza. Emerson Palmieri sarebbe l’ideale per Luciano Spalletti, ma il prezzo e l’ingaggio sono fuori portata del club azzurro. Poi è tornato di moda Tsimikas, ex Olimpiacos, ora al Liverpool. Il calciatore greco non ha visto il campo per quasi tutta la stagione con i “reds”, perciò non si esclude che possa tornare di moda dai partenopei.

La Redazione