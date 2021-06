Napoli e altri due club sul connazionale di Dries Mertens

Uno dei reparti dove il Napoli si vorrà muovere, dopo aver effettuato cessioni, sarà il centrocampo e il nome nuovo in casa azzurra è Sambi Loconga. Il mediano dell’Anderlecht ha disputato in tutto, tra campionato e Coppe 37 partite, dove ha realizzato tre reti. Inevitabilmente la stagione positiva, lo ha messo al centro del mercato. In Italia piace al Napoli e all’Atalanta e in Europa, principalmente l’Arsenal. Il futuro connazionale di Mertens, anche se dovrebbe scegliere il Congo, viene valutato tra i 12 e i 15 milioni.

La Redazione