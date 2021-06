Gattuso/Tottenham non si farà: vince l’hashtag dei tifosi

Le panchine, quest’anno, hanno movimentato e continuano a movimentare il calcio mercato, molto più delle “scarpette” che scendono in campo. Non ultimo il caso Gattuso. In un tempo ristrettissimo, il tecnico ha percorso la distanza Napoli-Firenze-Londra, sperando di essere giunto all’ ultima fermata, ma pare non sarà così. Gattuso non sarà il prossimo allenatore del Tottenham. In Inghilterra sono sicuri, dopo i colloqui di ieri tra il club e il tecnico, ma ad avere un ruolo primario nel mancato accordo tra le parti ci sarebbe anche la mobilitazione dei tifosi degli Spurs che sui social hanno fatto partire l’hashtag “#NoToGattuso”. Alla base del rapporto A riportarlo è Sky Sports.

da TMW