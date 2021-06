Gattuso ha fatto persino peggio del Loco Bielsa

L’argentino Bielsa andò via dalla Lazio, senza aver mai messo piede a Roma, dopo sette giorni dal deposito del contratto in Lega Calcio. Del contratto di Rino, invece, non c’è traccia ufficiale perché fino al 30 giugno è un tesserato del Napoli, sia pure con deleghe speciali a poter visitare il centro sportivo Astori pochi giorni dopo l’annuncio della firma. Vedremo se davvero troverà posto in Premier: anche Ancelotti rimase disoccupato per pochissimi giorni dopo che De Laurentiis decide di cacciarlo dal Napoli. Carletto, però, ne rimase sorpreso e spinse per restare. Nei giorni successivi i contatti con l’Everton. Ieri anche Gattuso di richieste ne ha avute: la Sampdoria ha subito avviato un sondaggio in serie A mentre la Fiorentina pare intenzionata ad abbracciare Vincenzo Italiano. P. Taormina