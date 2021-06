Fabian è gioiello da vetrina, ma in due si sono già defilate…

Fabian Ruiz è uno dei gioielli in vetrina del Napoli. E’ lui uno di quelli che dovrebbe consentire al club di fare cassa, ha preferito non rinnovare perchè vorrebbe rientrare a casa, in Liga. Il Napoli, come spesso accade, ha già avvisato che non “svende”. Nessuno. Il centrocampista costa circa 60 milioni, ma si è accorto, sicuramente e come ricorda anche il Corriere dello Sport, che due società che lo cercavano lo hanno di fatto, rimpiazzato. Il Psg, ad esempio, è andato su Wijnaldum, mentre l’Atletico Madrid sta chiudendo con De Paul dell’Udinese. Ovviamente il mercato, è lunghissimo, può ancora accadere di tutto, ma c’è anche la possibilità che quel che fino ad ieri sembrava scontato…