EURO 2020 – Svezia-Slovacchia 1-0, decide Forsberg, panchina per Lobotka

Questo pomeriggio a San Pietroburgo, si è giocata la sfida valevole per gli Europei tra la Svezia e la Slovacchia. La squadra di capitan Hamsik è alla ricerca di conferme dopo aver battuto la Polonia, gli scandinavi, punti per restare in scia alle prime posizioni. Nel primo tempo, da segnalare solo il tiro di Hamsik, l’ex Napoli calcia alto dal limite dell’area. Nella ripresa la Svezia alza i ritmi e sfiora la rete con Augustinson splendido intervento di Dubravka. Bene anche Isak che calcia, palla deviata in angolo dalla difesa slovacca. Il vantaggio arriva su rigore per il fallo del portiere su Quaison, dal dischetto non sbaglia Forsberg. Nel finale la Slovacchia ci prova, ma non basta per pareggiare. Lobotka in panchina per tutta la gara.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson (88′ Bengtsson); S. Larsson, Ekdal (88′ Svensson), Olsson (64′ Claesson), Forsberg (93′ Kraft); Isak, Berg (64′ Quaison). A disposizione: Johnsson, Nordfeldt, Helander, Sema, Jansson, Kulusevski, Cajuste. Allenatore: Andersson

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik (65′ Haraslin), Skriniar, Satka, Hubocan (84′ Hancko); Kucka, Hrsovsky (84′ Duris); Koscelnik, Hamsik (77′ Benes), Mak (77′ Weiss); Duda. A disposizione: Kuciak, Rodak, Valjent, Gregus, Boznik, Lobotka, Hromada. Allenatore: Tarkovic

Arbitro: Daniel Siebert

Marcatori: 77′ rig. Forsberg

Ammoniti: Olsson (Sv), Dubravka, Duda, Weiss (Sl)

A cura di Alessandro Sacco