EURO 2020/ Croazia-Repubblica Ceca 1-1: Pari che non soddisfa nessuno!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Croazia e Repubblica Ceca, valido per la seconda gara del gruppo D di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 12esimo, Jankto da solo in area di rigore calcia incredibilmente alto. Al 28esimo, Perisic prova dalla distanza il suo tiro viene bloccato abilmente da Vaclik. Al 34esimo, su check VAR, viene fischiato un calcio di rigore per la Repubblica Ceca, per via di un fallo di Lovren su Schick. Dal dischetto l’ex Roma non ha sbagliato. Al 39esimo, Rebic a tu per tu con il portiere calcia a lato. Al 47esimo, la Croazia pareggia grazie ad un diagonale ben angolato di Perisic. Al 73esimo, Vlasic dopo uno scambio con Perisic, calcia di pochissimo alto. Dopo 3 minuti di recupero è terminato il match

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol; Modric, Kovacic ( 87′ Brozovic ); Brekalo ( 46′ Ivanusec ), Kramaric ( 62′ Vlasic ), Perisic; Rebic ( 46′ Petkovic ). All. Dalic

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes ( 63′ Kral ), Soucek; Masopust ( 63′ Hložek ), Darida ( 87′ Barak ), Jankto ( 75′ Ševcik ); Schick ( 75′ Krmenčik ). All. Silhavy

Ammonizioni: 35′ Lovren (C), 50′ Masopust (R), 82′ Boril (R), 93′ Hložek (R)

Marcatori: 36′ rig. Schick (R), 47′ Perisic (C)