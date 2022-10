Esposito, ex attaccante:”Spalletti farà esaltare gli attaccanti azzurri. Firmai per il Napoli ma poi saltò tutto, ecco perché..”

“Matrimonio Spalletti-Napoli è fantastico, perché lui è un toscano atipico, molto più napoletano di tanti napoletani – queste le parole di Carmine Esposito, ex attaccante, fra le tante, dell’Empoli di Luciano Spalletti, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Il carattere di Luciano, la sua personalità, sono un valore aggiunto, a patto che il presidente lo lasci lavorare. Ha una voglia di fare bene davvero incredibile. Il connubio tra Spalletti ed il pubblico napoletano sarà spettacolare, perché lui fa esaltare i tifosi, e questo sarà fondamentale nell’anno della riapertura degli stadi. Cura bene la fase difensiva, ma il suo forte è il lavoro sugli attaccanti. Da punta, mi piacerebbe tornare indietro nel tempo per poter giocare ancora sotto la sua gestione. Insigne verrà esaltato dal tecnico toscano, al pari di Lozano: se il messicano capirà le richieste che gli verranno fatte da Luciano, esploderà definitivamente. Anche Politano si divertirà e, sinceramente, non ho capito perché Mancini non lo abbia convocato per gli Europei. Per me, se ci fosse stata meritocrazia, Matteo sarebbe con la Nazionale, in questo momento, al posto di Bernardeschi che, detto francamente, non è più quello di Firenze. Un aneddoto sulla mia carriera? Quando ero all’Empoli firmai per il Napoli, poi saltò tutto mentre ero in auto con la mia famiglia, pronto a partire. Avevo preso già casa, poi la società si tirò indietro ed andai a Firenze. Probabilmente anche pesò anche la volontà dell’Empoli di prendere qualche soldo in più. È il più grosso rammarico della mia carriera, magari ci ritornerò in altre vesti”.