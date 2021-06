A. Formisano (Head of operations Napoli): “Il Covid? Un anno e mezzo difficile per tutti”

Questa mattina, all’interno della Fiera d’Oltremare, c’è stato il brindisi beneaugurante tra il Trentino e il calcio Napoli. Dal 15 al 25 Luglio ci sarà la sede del ritiro dove andranno gli azzurri allenati da Luciano Spalletti. Ilnapolionline.com era presente all’evento ed ha intervistato l’Head of operations del club partenopeo Alessandro Formisano.

Per il Napoli in generale che anno è stato in pieno Covid-19, tra tamponi al gruppo squadra e allo staff in generale? “Sicuramente è stato un anno difficile per noi come club, per i giocatori e tutti i componenti del club. Anche per voi della stampa è stato un argomento che vi ha tenuto molto impegnati. Per fortuna la situazione sembra che si sta lentamente normalizzando, me lo auguro per le persone, però continueremo tutti a rispettare le norme vigenti, come dice il protocollo”.

Per quanto riguarda le nuove maglie della stagione 2021/22, potrebbero essere presentate in ritiro? “Al momento stiamo pensando al completamento delle nuove maglie da gioco. Ad oggi non possiamo dare una data precisa sulla presentazione per le divise della prossima stagione”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA ®