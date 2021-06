Di Marzio, allenatore: “Mandava? Ha un grande piede e un buon fisico

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Emerson Palmieri? Da quanto tempo ne parliamo. Lo striscione dei tifosi? Se i giocatori non hanno tirato fuori i coglioni contro il Verona come farlo adesso nelle dichiarazioni? Mandava? Mi sono documentato. Ormai il Napoli attinge dal Lille, avrebbe dovuto prendere anche Gabriel ma poi non l’ha preso. Loro lavorano benissimo. Il ragazzo ha un grande piede e un buon fisico, spinge molto ma lascia un po’ a desiderare sulla fase difensiva e va in difficoltà nell’1 vs 1. Certo non è Spinazzola. Insigne? Se non firma il contratto fa la stessa fine di Donnarumma al Milan. Questo non deve accadere, lui è il capitano del Napoli. Bisogna accelerare, non portiamolo a scadenza. Del reparto offensivo non toccherei nulla”.