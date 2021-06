Di Marzio, allenatore: “Gattuso? Sicuramente troverà un grande club”

Su Radio Marte, è intervenuto Gianni Di Marzio, allenatore, ecco le sue parole: “Spalletti allenatore giusto per il Napoli, sa allenare e guarda bene le cose, riesce pure a fare gruppo. Poi tutti hanno pregi e difetti. Mi auguro che al Napoli mantenga sempre l’entusiasmo degli anni precedenti. Per me, come allenatore è bravo. Gattuso? Lui ha il numero 1 dei procuratori al mondo. Nei confronti di Mendes non esistono gli altri, in tal senso: è il Maradona dei procuratori. La rottura è avvenuta chiaramente tra Barone e Jorge Mendes. Tottenham? Generalmente i fan inglesi hanno peso sulla società ma non credo sia questo il caso, so che hanno una dirigenza seria e lo stadio nuovo lo dimostra. Anche lì evidentemente qualcosa è successo. Gattuso sicuramente troverà un grande club”.