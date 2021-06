COPA AMERICA – Colombia-Venezuela 0-0, 90 minuti da spettatore per Ospina

Ieri sera si è giocata la seconda gara, valevole per la fase a girone della Copa America, in Brasile, tra la Colombia e il Venezuela. Una gara dominata dai “cafeteros”, ma spreconi sotto porta. Nel primo tempo con: Uribe, ottimo intervento di Farinez, poi con Muriel e Zapata, ma la loro mira non è delle migliori. Anche nella ripresa la musica non cambia, Uribe e Zapata ci provano ancora, però per entrambi la porta è stregata. Nel finale la Colombia resta in dieci per un fallo senza senso di Luis Diaz. Novanta minuti in campo per il portiere del Napoli Ospina, ma senza compiere neanche un intervento. Nell’altra sfida il Brasile vince per 4-0 contro il Perù. In gol Alex Sandro, Neymar, Ribeiro e Richarlison.

La Redazione