Barbano: “Gattuso-Fiorentina questione nebulosa, il tecnico attratto dall’idea di andare al Tottenham”

Il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, per parlare della rottura anticipata tra Gattuso e la Fiorentina: “Gattuso? Questione nebulosa: l’ambiguità è la scarsa fede degli uomini che trattano. Mentre parlano con un allenatore, parlano con un altro allenatore questi dirigenti. Poi, dentro questa logica, Gattuso ha accettato una Fiorentina perché non aveva niente di meglio e poi si balena l’idea di andare al Tottenham allora si inventa qualsiasi cosa. DDL Zan? Se si vuole imporre un modello bisogna farlo con il diritto civile non con il diritto penale. Gattuso era irretito dall’idea di Londra e non è stato un bel comportamento quello che c’è stato a Firenze. Rispetto alla legge Zan ribadisco quello che ho già detto: il calcio è teatro di omofobia, ma c’è già l’ordinamento penale che prevede di punire questi comportamenti. Questa della legge Zan è solo una bandierina biologica che contiene il concetto di identità di genere e che consente di essere definiti maschi o femmine a prescindere dal identità biologica. Penso ai problemi che potrebbe rappresentare dalle gare sportive alle quote femminili nei consigli d’amministrazione. Stiamo parlando di una sinistra che ha completamente smarrito i suoi valori e l’onorevole Zan si è prestato ad una campagna ridicola. Punire reati d’opinione è contro il concetto di democrazia”.