Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Può essere lui il centrocampista che manca

Approfondimento su Elijif Elmas, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, trequartista che ha giocato tutta la partita contro l’Ucraina.

Tocchi Effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal trequartista macedone. Il totale dei tocchi di Elmas sono 55 su 636 totali della nazionale macedone, è risultato il 3° per numeri di tocchi della sua squadra insieme ad altri due compagni con lo stesso numero di tocchi.

Passaggi Effettuati

In quest’altro grafico vediamo i passaggi effettuati da Elmas. Per un parziale di 40 passaggi su 450 totali dei macedoni, e qui è risultato il 6° tra i macedoni per passaggi. Elmas ha avuto l’87,2% di passaggi riusciti ed è risultato il 10° in percentuale di passaggi riusciti.

Posizione media

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del trequartista Elmas, lo vediamo presente molto sul centrocampo. Creando una sorta di cono, dove la punta è la fascia sinistra dove agisce poco, mentre sulla fascia destra ha avuto più libertà di movimento.

Conclusioni

La partita risulterà vinta dalla Ucraina per 2a1, che lascia la squadra di Elmas a 0 punti ed ultima in classifica. Il giovane calciatore macedone, Elmas, quest’anno con il Napoli ha totalizzato ben 33 presenze realizzando ben 2 goal. Spalletti lo terrà d’occhio e forse può essere stesso lui il centrocampista che manca agli azzurri. Come abbiamo visto dai grafici i suoi movimento ricordano molto quelli di un centrocampista per un 433. Lavorando ad inizio anno con mister Spalletti, magari gli troverà la miglior soluzione di ruolo per lui.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta