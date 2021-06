Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Prestazione deludente per Dries

Approfondimento su Dries Mertens, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, l’attaccante che è stato sostituito al 46′ contro la Danimarca.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dall’attaccante belga. Il totale dei tocchi di Dries Mertens sono 18 su 673 totali della nazionale belga, è risultato l’ultimo escludendo Vermaelen, che è entrato al 94esimo.

Passaggi Effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Mertens. Per un parziale di 13 passaggi su 490 totali della squadra belga, ed anche qui Dries è risultato l’ultimo, sempre escludendo Vermaelen che è entrato al 94esimo. Dries ha avuto il 61,5% di passaggi riusciti ed è risultato il penultimo, dove peggio di lui ha fatto solo Lukaku con il 50%.

Posizione media

Infine in questo grafico notiamo la posizione media dell’attaccante belga, Dries Mertens, molto spostato sulla fascia destra. Seppur ha giocato solo 45 minuti e ha toccato pochi palloni.

Conclusioni

Partita che alla fine il Belgio vincerà 2a1 contro la Danimarca, con il subentrato di Mertens, Kevin De Bruyne che fornisce un assist ed un goal. Dries non è apparso molto in forma nella partita, l’infortunio alla caviglia lo sta frenando. Infatti prima della distorsione alla caviglia durante la partita Inter-Napoli (del 16/12/2020), aveva in 10 presenze 4 goal fatti e 6 assist. Dopo l’infortunio Dries è calato fisicamente, infatti il suo minutaggio di impiego è calato di molto al rientro. Speriamo in un suo cambio di prestazioni per il nuovo anno, in modo da mettere in difficoltà mister Spalletti nelle scelte.

Premi qui per seguire Euro2020

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta