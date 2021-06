Amichevoli azzurre – Il CdM anticipa i nomi delle avversarie

Non è ancora definito il programma relativo al ritiro estivo del Napoli, o almeno, non è ancora stato reso pubblico. Si sa solo che si dividerà in due trance, una a Dimaro, storicamente “luogo” degli azzurri, l’altra a Castel di Sangro. Di solito, durante la preparazione, la squadra ha sempre disputato delle partite amichevoli. Quest’ anno non sarà diverso. In merito spuntano i primi nomi delle possibili avversarie degli azzurri. Li riporta il Corriere del Mezzogiorno: a Dimaro ci potrebbe essere la solita sfida col Trento, mentre a Castel di Sangro si giocherebbe contro la Casertana che svolge la propria preparazione a Roccaraso.