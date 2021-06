Lì, dove tutto ebbe inizio. Arriva anche l’ufficialità da parte del Parma: Gianluigi Buffon torna a vestire la maglia ducale venti anni dopo il suo addio. Per lui un contratto biennale. Questo il post della società:

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021