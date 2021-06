Tutti i numeri di Elijf Elmas con la sua nazionale macedone

Elmas sarà impegnato con la Macedonia del Nord nel secondo match del girone contro l’Ucraina, due squadre ferme a zero punti dopo le rispettive sconfitte negli esordi contro Austria e Olanda. Un match quindi da non poter fallire per alimentare le speranze del passaggio agli ottavi di finale, un traguardo che sarebbe storico per la Macedonia del Nord. Nel 3-5-2 di Angelovski l’azzurro gioca da mezzala sinistra, un ruolo dove oltre a fornire assist per il tandem d’attacco composto dall’altro ex azzurro Pandev e da Trajkovski ha anche l’opportunità di puntare direttamente verso la porta avversaria. Un ruolo che gradisce per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, Elmas segnò un gol storico contro la Germania nel match di qualificazioni vinto 2-1 e ora insegue il suo primo gol agli Europei. Un giovane che a settembre compirà 21 anni e ha già messo insieme 28 presenze con la nazionale macedone esordendo l’11 giugno del 2017 contro la Spagna a 18 anni e segnando sette reti. L’ultimo gol lo ha realizzato il primo giugno nell’amichevole di preparazione per l’Europeo pareggiata 1-1 contro la Slovenia. Oggi pomeriggio contro l’Ucraina proverà a far centro e soprattutto a dare il suo apporto negli ultimi venti metri contro l’Ucraina di Shevchenko che nonostante la sconfitta nella partita di esordio contro l’Olanda ha mostrato una buona impressione riuscendo a recuperare in otto minuti dallo 0-2 al 2-2 prima di subire la rete del ko di Dumfries a cinque minuti dalla fine. Elmas è uno dei calciatori offensivi della Macedonia del Nord dalla maggiore qualità tecnica, insieme all’esperto Pandev, l’altro ex del Napoli, e nel match di oggi sarà tra quello che proverà a dare una spinta per un successo che sarebbe fondamentale per sperare di andare avanti all’Europeo.

Roberto Ventre (Il Mattino)