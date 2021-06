Su Fabian Ruiz, si assottigliano il numero delle pretendenti

Il mercato del Napoli, come del resto di tutte le squadre, è bloccato, anche perchè l’Europeo è un torneo dove al momento tiene fermo. Il club azzurro ha messo in vetrina un paio di gioielli in esposizione, vedendo se qualcuno li vorrà acquistare. Uno di questi è Fabian Ruiz, il prezzo è intorno ai 70 milioni, ma negli ultimi giorni si assottiglia il numero delle pretendenti. Il Psg ha già acquistato Winjaldum, l’Atletico Madrid è ad un passo da De Paul, mentre Barcellona e Real Madrid non avrebbero tutti questi soldi. Stesso discorso vale per Koulibaly, mentre per Insigne, bisognerà attendere l’incontro, anche se AdL ha fatto intendere che difficilmente gli aumenterà l’ingaggio, qui la matassa non sarà semplice da sbrogliare.

La Redazione