Si valutano eventuali “secondi”: piacciono Consigli e Sirigu

In questi anni la porta azzurra è stata spesso definita girevole perchè un vero e proprio “titolare” del ruolo non c’è mai stato. Ultimamente, durante la gestione Gattuso, Ospina sembrava avere un posto più alto nelle gerarchie, ma di fatto non vi era nulla di ufficiale. Adesso, in vista dell’arrivo di Spalletti, che pare propenda per Meret, il Napoli sta provando a sistemare la porta in vista della prossima stagione. L’ex Spal sarà il titolare e dunque il colombiano è in partenza. L’idea di uno scambio con Consigli del Sassuolo resta in piedi, ma agli azzurri piace anche Salvatore Sirigu in uscita dal Torino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.