SERIE D – L’U.s. Savoia va in finale e affronterà il Latina

Ieri pomeriggio l’U.s. Savoia 1908 ha affrontato allo stadio “Giroud” il Virtus Artena, partita davvero incerta e decisa per i padroni di casa nei minuti finale. Per la squadra di mister Ferraro a segno De Rosa e D’Ancora. Il Savoia affronterà in finale il Latina.

SAVOIA – VIS ARTENA 2-0

SAVOIA – Esposito, Liccardo, Poziello, Tarascio (24’st D’Ancora), Russo (32’st Correnti), De Rosa, Riccio, Manca, Cipolletta, Caso Naturale (47’st Letizia), Kyeremateng (42’st Depetris) PANCHINA Mancino, Fornito, Caiazzo, Sorrentino, Stallone ALLENATORE Ferraro

VIS ARTENA – Manni, Pompei, Iozzi (24’st Taviani), Paolucci, Sabatini, Falasca (27’st Rizzo Pinna), Rossi (24’st Cataldi), Contucci, Cericola, Carbone, Alonzi PANCHINA – Noce, Normandia, Nannini, Cucciari, Lo Porto ALLENATOREPerrotti

MARCATORI De Rosa 43’st, D’Ancora 44’s

Fonte: gazzettaregionale.it