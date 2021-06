Politano è diventato ufficialmente papà, è nata Giselle!

Matteo Politano, esterno classe ’93 del Napoli, non essendo stato scelto per gli europei è rimasto a casa dove ha potuto assistere alla nascita della sua primogenita Giselle. Il calciatore azzurro ha pubblicato un post su Instagram con la seguente descrizione: “Finalmente sei arrivata amore di papà. Sei il regalo più bello che la vita potesse farmi”. Il nome dato alla bambine è staqto spiegato dalla consorte Francesca Sozzi, che ha fatto anche lei un post in cui spiega: “Mamma, non potevo che dare il tuo nome a mia figlia! Non mi hai mai lasciato un secondo sola oggi”.