Osimhen si allena sulla terra rossa per una stagione da protagonista

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, aspetterà l’inizio di stagione con grande trepidazione, con i due ritiri alle porte di Dimaro-Folgarida e Rivisondoli. Un giocatore atteso è certamente Victor Osimhen, calciatore pagato davvero tanto la scorsa stagione, purtroppo ha subito diversi infortuni, ma nel finale si sono viste alcune delle sue potenzialità. Scatto, forza fisica e anche alcuni colpi tecnici davvero interessanti. Oggi l’ex del Lille, si sta allenando sulla terra rossa di Lagos, dove in Nigeria è un idolo. Ha postato sui social: “Sto qui con i mei bros”, si allena con alcuni suoi amici, per essere al massimo in vista della prossima stagione. Osimhen vuole essere tra i protagonisti e il tecnico di Certaldo cercherà di migliorarlo in alcuni aspetti. Napoli e i tifosi lo attendono con grande curiosità, mentre lui si prepara per essere al top sin dal Trentino.

La Redazione