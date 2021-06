Lo staff di Spalletti avvistato tra Dimaro-Folgarida e Rivisondoli

Rispetto alla passata stagione, il Napoli preparerà ben due ritiri per arrivare al meglio alla stagione agonistica. Il primo sarà a Dimaro-Folgarida, dal 15 al 25 Luglio, si tornerà in Trentino, lo scorso anno non ci fu causa pandemia. Il secondo ritiro invece in Abruzzo, tra Rivisondoli e Castel di Sangro. Nei giorni scorsi in Trentino, secondo il CdS, erano presenti alcuni componenti dello staff di Spalletti, mentre oggi dovrebbero essere in Abruzzo, tra Rivisondoli e Castel di Sangro, altri componenti del tecnico di Certaldo (dal 5 al 15 Agosto), per conoscere al meglio le strutture dove si allenerà il Napoli.

La Redazione