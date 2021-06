L. Marchetti, giornalista: “Un anno fa non sarebbe stato convocato”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Ho sempre ritenuto che la Nazionale mancasse del Pallone d’Oro, di quel giocatore a cui ti affidi nei momenti di difficoltà, di quell’ancora a livello mentale. Complimenti doppi quindi, Mancini ha fatto un grandissimo lavoro perché la squadra ha mentalità, ci si diverte in campo e in gruppo. Il C.T. ha trasportato il concetto di club in Nazionale. Ci sono mentalità e consapevolezza. Gli avversari non sono stati insormontabili ma spesso e volentieri si sono fatte anche bruttissime figure, perché magari prendi gol o sottovaluti l’avversario. Vengono fuori protagonisti anche inattesi: Locatelli un anno fa non sarebbe stato neanche convocato in Nazionale.”