L. Marchetti, giornalista: “Il silenzio stampa nel 2021 è anacronistico”

A Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato: “Gattuso e la Fiorentina? Una cosa clamorosa che si farà ricordare. Siamo andati a cercare precedenti come Delneri al Porto, Mihajlovic a Lisbona. In Italia non ce ne sono tanti, al di là dei soliti noti come Zamparini o Preziosi. Non solo non è sbocciato il feeling ma i contrasti nati sulla costruzione della squadra sono stati ritenuti insormontabili da una parte e dall’altra. La meraviglia è che questi contrasti non siano emersi prima. Gattuso non ha avuto una trattativa lampo, voleva avere le idee chiare sulla costruzione della squadra. Poi però ci si è incagliati su alcuni nomi della scuderia di Jorge Mendes che per la Fiorentina erano buoni giocatori ma non da poter permettere un investimento importante. Da qui gli screzi sono diventate voragini.

Peggio dell’addio di Conte alla Juventus? Lì si arrivava da un percorso in cui Conte determinate cose cominciava a lamentarle. La famosa battuta del ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca ha fatto la storia, la tensione era palpabile. Qui meraviglia la velocità del tutto, sono passati 22 giorni tra annuncio e addio. Il comunicato del presidente Verna? Per me il silenzio stampa nel 2021 è anacronistico. Noi abbiamo avuto il sentore che fosse per non far parlare Gattuso in un momento di tensione. In primis queste situazioni le deve governare la Lega perché il prodotto SerieA non può tralasciare l’aspetto delle interviste, della comunicazione e del confronto. In Champions League non è possibile andare in silenzio stampa, ci sono delle multe.”

Fonte: Radio Marte