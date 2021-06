L’ Italia di Mancini è già agli ottavi, sì, ma contro chi?

Dopo la bella vittoria di ieri sera contro la Svizzera, l’Italia di Mancini è praticamente già agli ottavi di Euro 2020. Da stabilire solo se la squadra azzurra passerà da prima o da seconda del girone. Iniziano, quindi, già i calcoli per “scoprire” quali potrebbero essere i possibili avversari. Domenica gli azzurri, in caso di pareggio o di vittoria contro il Galles, finiranno primi. In quel caso, sfida il 26 giugno alle 21 a Wembley contro la seconda classificata del Gruppo C: a Londra dunque una tra Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Al momento Orange e austriaci sono in testa con una vittoria cadauno. In caso di ko col Dragone, invece, seconda piazza e gara ad Amsterdam alle 18 del 26 giugno. Alla Cruijff Arena, la prima del Gruppo B, ovvero Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia. Al momento 3 punti per il Belgio, con una gara giocata, per Russia e Finlandia, con due gare giocate, e 0 per la Danimarca che ha disputato una sola partita.

da TMW