Immobile testimonial del marchio Carpisa Go

Alla vigilia di Italia-Svizzera l’annuncio dell’ad di Carpisa Gianluigi Cimmino sui social: il bomber della Nazionale e della Lazio Ciro Immobile entra nel “team” dell’azienda e sarà il testimonial del marchio Carpisa Go. Il gruppo, di proprietà delle famiglie napoletane Cimmino e Carlino, ha deciso di investire sull’immagine dell’attaccante originario di Torre Annunziata, Scarpa d’oro 2020. «La voglia matta di tornare a volare e ripartire sulle ali di un ragazzo della nostra terra. Siamo davvero orgogliosi di presentare il nostro nuovo testimonial, pazzi di gioia di averlo in famiglia. Speriamo di portare bene a Ciro e alla Nazionale», il messaggio su Instagram dell’amministratore delegato Gianluigi Cimmino. E in serata Immobile ha segnato il secondo gol in due partite. Fonte: Il Mattino