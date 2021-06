Iezzo, ex Napoli: “Sirigu secondo di Meret? Sarebbe la soluzione giusta”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Sirigu a Napoli come secondo di Meret? Potrebbe essere la soluzione giusta per far crescere Alex. Mirante è svincolato e se dovesse arrivare al Napoli per me sarebbe un grande orgoglio visto che è un mio carissimo amico e conosco le sue enormi qualità. L’Italia ha un senso di appartenenza che non abbiamo notato nelle altre Nazionali che abbiamo visto qualche anno fa. Il gruppo e la coesione sono importanti. Sono aggressivi anche quando non è in possesso di palla”