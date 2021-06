Gattuso-Fiorentina, addio shock. Si pensa al “serafico” Claudio Ranieri

L’avventura di Gennaro Gattuso alla Fiorentina è durata 22 giorni, senza presentazione e senza far conoscenza con i propri futuri giocatori. Ieri, nel tardo pomeriggio, la notizia giunge come un fulmine a ciel sereno, ma le premesse si erano già intuite nei giorni scorsi. Tra il club viola e l’agente del mister di Corigliano Calabro, Jorge Mendes, frizioni sul mercato, soprattutto gioco a rialzo per le trattative, come quelle di Guedes, Sergio Oliveira e Nico Gonzales. La questione è precipitata e non si è può fare altro che dirsi addio. In questi minuti è arrivata la comunicazione ufficiale del club. Una vera rivoluzione, dopo il declassamento di Antognoni al settore giovanile, l’addio dal vivaio di Buso e Donadel. Per la guida tecnica potrebbe esserci Claudio Ranieri, adatto per l’ambiente viola, soprattutto per la sua pacatezza