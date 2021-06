Foggia, ds Benevento: “Insigne? Rappresenta tanto per il Napoli”

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “L’Italia ha un collettivo di prim’ordine, il gruppo è l’essenza del calcio, possiamo sperare fino alla fine di arrivare fino in fondo. Insigne? Rappresenta tanto per il Napoli e per la Nazionale. Il capitano ed il club devono trovare una quadra. Caserta è un allenatore preparato ed ha delle qualità morali incredibili, ha la fame giusta per arrivare ai massimi livelli per questo a Benevento lo abbiamo scelto!”