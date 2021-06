EURO 2020 – Ucraina-Macedonia del Nord 2-1, Elmas poco ispirato in attacco

Questo pomeriggio a Bucarest si è giocata la sfida tra l’Ucraina e la Macedonia del Nord, entrambe sconfitte all’esordio agli Europei. Il match è di marca ucraina, dove cercano subito il gol con Malinovski, parata di Dimietrvski. Rispondono gli ospiti con Elmas, ma svirgola il pallone e finisce sul fondo. Il vantaggio arriva su calcio d’angolo con il tocco da pochi passi di Yarmolenko. La gara resta in totale controllo e arriva il 2-0, Yaremcuck scatta sul filo del fuorigioco e tutto solo non sbaglia. Nella ripresa la Macedonia del Nord entra con un altro piglio, traversa con Trajkovski e poi fallo su Pandev. Alioski prima fallisce e poi segna. Nel finale rigore, grazie al VAR per l’Ucraina, ma dal dischetto Malinovski si fa ipnotizzare da Dimitrievski. Nel complesso successo meritato per i ragazzi di Shevchenko, Elmas del Napoli è apparso poco ispirato, anzi spesso imbottigliato in mezzo al campo.

La Redazione