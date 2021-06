Euro 2020: oggi gli azzurri in campo con Mertens ed Elmas. I dettagli

Mertens e il Belgio sognano il primo posto nel girone

Il Belgio ha tutto nelle sue mani. La vittoria della Russia sulla Finlandia spalanca le porte degli ottavi ai Diavoli Rossi. Oggi, infatti, il Belgio sfida la Danimarca alle 18 e in caso di vittoria sarà sicuro non solo del passaggio del turno, ma anche del primo posto. Notizia non male per la squadra di Martinez che in questo caso potrebbe fare un massiccio turnover in occasione dell’ultima gara (quella contro la Finalndia) e magari recuperare anche i lungodegenti De Bruyne e Hazard, pedine fondamentali in vista delle partite decisive.

Elmas cerca il riscatto con la sua Macedonia

Torna in campo oggi anche Elmas con la Macedonia del Nord contro l’Ucrana. Una sconfitta all’esordio per 3-1 contro l’Austria nella prima partita de girone: illusorio il gol dell’1-1 di Goran Pandev dopo la rete iniziale di Leines. Alla distanza è venuta fuori la nazionale austriaca che ha ribaltato il match negli ultimi dieci minuti con Gregoritsch e Arnautovic. Elmas sta bene e lo ha dimostrato nella prima sfida degli Europei anche se non è riuscito a segnare. Il centrocampista del Napoli ha grande voglia di mettersi in mostra con la sua nazionale, dopo aver giocato poco dal primo minuto in questa stagione con il Napoli di Gattuso. Con la Macedonia del Nord sta giocando a ridosso della punta pù avanzata e ha la possibilità sia si rifinire per l’attaccante centrale che di puntare direttamente a rete. Con il Napoli invece è stato impiegato più da esterno non riuscendo ad esprimere la massimo le sue qualità. Fonte: mattino.it