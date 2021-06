EURO 2020/ Danimarca-Belgio 1-2: Il Belgio in rimonta conquista gli ottavi!

Questa sera alle ore 18:00, va in scena il match tra Danimarca e Belgio, valido per la seconda gara del gruppo B di EURO 2020. Ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 2′, la Danimarca passa in vantaggio con il tiro all’angolino di Poulsen servito da Hojbjerg al limite dell’area. Poco dopo, un’occasione per parte, prima con il tiro di Mertens con la parata di Schmeichel, poi con Maehle che ha calciato trovando Courtois pronto. Al 26esimo, ha provato Wass dalla distanza, spedendo alto di poco. Al 35esimo, Damsgaard dopo un dribbling, cerca di piazzarla con il sinistro, ma il pallone sibila di poco a lato. Al 48esimo, ci prova Delaney con il mancino, ma la sfera è terminata sul fondo. Al 55esimo, il Belgio pareggia grazie alla grandissima progressione di Lukaku e al passaggio filtrante di De Bruyne per Thorgan Hazard che a tu per tu con Schmeichel non ha sbagliato non ha sbagliato. Al 68esimo, Maehle si libera e calcia ma la conclusione è centrale e Courtois para facilmente. Al 70esimo, il Belgio completa la rimonta grazie ad una staffilata dai 20 metri di De Bruyne, servito dopo una grande azione con passaggi di prima dei fratelli Hazard. Al 75esimo pericolosa la Danimarca con la girata di Braithwaite, ma una splendida parata di Courtois la neutralizza. All’86esimo, ci riprova Braithwaite di testa ma la palla termina sulla travera e poi esce. All’89esimo, Jensen dai 25 metri calcia un missile che esce di pochissimo. Dopo 5 minuti di recupero è terminato il match

Danimarca (3-4–1-2): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard ( 84′ Skov Olsen ); Wass ( 61′ Stryger Larsen ), Hojbjerg, Delaney ( 72′ Jensen ), Maehle; Damsgaard ( 72′ Cornelius ); Poulsen ( 61′ Norgaard ), Braithwaite. All.: Hjulmand.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Dendoncker ( 59′ Witsel ), Tielemans, Carrasco ( 59′ E. Hazard ); Mertens ( 46′ De Bruyne ), Lukaku, T. Hazard ( 94′ Vermaelen ). All.: Martinez.

Ammonizioni: 58′ Wass (D), 69′ Damsgaard (D), 82′ Jensen (D), 94′ T. Hazard (B)

Marcatori: 2′ Poulsen (D), 55′ T. Hazard (B), 70′ De Bruyne (B)