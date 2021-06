Cannella, ag: “Quando proposi Locatelli, il Napoli virò su Lobotka”

L’agente Peppe Cannella è intervenuto alla trasmissione radiofonica “Si gonfia la rete” in onda sulle frequenze di Radio Marte per parlare di calciomercato in chiave azzurra:

“Locatelli? Negli anni passati ho frequentato gli uffici tecnici del Napoli e avevo più volte proposto il profilo. Un anno fa il Napoli si buttò su Lobotka ma a mio parere c’era un talento che il Milan aveva lasciato andare e che i furbissimi operatori del Sassuolo avevano preso questo giocatore che nelle giovanili del Milan aveva lasciato una grandissima impressione. Parliamo del niente però purtroppo.

Fabian Ruiz? Bisogna entrare nella testa di chi chiede certi risultati economici. De Paul ha fatto per esempio una trafila in un club medio e ha grande mercato estero. Non dimentichiamo che l’Italia non è più tra i primi mercati in Europa. Ora hanno preso corpo più le scadenze di contratto e le mediazioni. Se alcune settimane fa c’è stata un’indagine di Report nella quale si portavano alla luce delle situazioni, bisogna capire che se c’è il motivo di portare i giocatori a scadenza è perché ci sono tante parti da accontentare. Se la magistratura andasse fino in fondo si darebbero tanti discorsi. Però bisogna stare attenti a come si parla perché poi arrivano problemi. Se ci sono operatori di mercato che continuano a sbagliare un motivo ci sarà.

Napoli? La garanzia sulle scelte sarà l’allenatore che è di prima fascia. Aveva bisogno di una piazza come Napoli e Napoli aveva bisogno di uno come Spalletti. Porterà sicuramente giocatori adatti al suo pensiero calcistico”.

