Ballottaggio Berge-Thorsby per il centrocampo azzurro

Per il primo acquisto in casa Napoli, bisognerà attendere, prima cedere e poi piazzare il colpo per la prossima stagione, ma certamente i nomi non mancano. I calciatori in questione, sono entrambi norvegesi. Il primo è un vecchio pallino del club azzurro, si tratta di Berge dello Sheffield United, dove il prezzo potrebbe scendere vista la retrocessione in Premiership. Il secondo è Thorsby della Sampdoria, in questo caso non c’è molta distanza con il club ligure. Senza dimenticare anche Toma Basic del Bordeaux, ma sul giocatore croato ci sarebbe anche il Benfica, quindi rischia di esserci un’asta per il ragazzo.

La Redazione