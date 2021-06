Approfondimento e grafico di A. Pisciotta – Di Lorenzo contro la Svizzera ottima prestazione

Approfondimento su Giovanni Di Lorenzo, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, terzino destro che ha giocato tutta la partita contro la Svizzera.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal terzino azzurro. Il totale dei tocchi di Di Lorenzo sono 68 su 679 totali della nazionale azzurra, è risultato il 2° azzurro per numeri di tocchi, solamente dietro all’ex napoletano Jorginho che è primo con 84 tocchi.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Di Lorenzo. Per un parziale di 54 passaggi su 527 totali degli azzurri, e qui è risultato il 2° azzurro per passaggi, insieme al compagno del Napoli Insigne. Di Lorenzo ha avuto l’89,8% di passaggi riusciti ed è risultato il 4° azzurro in percentuale di passaggi riusciti.

Posizione media

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del terzino Di Lorenzo, lo vediamo abbastanza presente come quarto di destra di difesa. Rispetto al compagno di squadra sulla fascia opposta, Spinazzola, è più “bloccato” per la fase di non possesso, ma andando ad analizzare il secondo goal di Locatelli, lui è su una seconda palla fuori area avversaria.

Conclusioni

Partita vinta per 3a0 dagli azzurri, con una doppietta di Locatelli al 26′ ed al 52, e terzo goal di Immobile al 89′. Con la vittoria di ieri gli azzurri si sono qualificati agli ottavi della competizione, la prima squadra a qualificarsi. Ora bisogna attendere domenica per il terzo turno contro il Galles per decidere la posizione finale e passare il girone da primi per andare a giocare a Londra, contro la seconda del Girone C, ovvero una tra Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia. Oppure arrivare secondi ed andare a giocare ad Amsterdam contro la seconda del Girone B, ovvero una tra Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca.

Il terzino azzurro sembrava essere in ballottaggio con Toloi per il posto lasciato per infortunio da Florenzi, ma alla fine dei giochi l’ha spuntata sul difensore dell’Atalanta. Di Lorenzo non ha sfigurato anzi ha dimostrato di poter giocarsi il posto con chiunque.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta