Addio Fonseca al Tottenham. I londinesi virano su Gattuso

Il mercato degli allenatori, ma come quest’anno vivace, aggiunge un nuovo capitolo, dopo la separazione di Gattuso alla Fiorentina. In giornata è saltato il passaggio di Fonseca al Tottenham, per motivi fiscali. Il club londinese, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, sta pensando proprio al tecnico di Corigliano Calabro, mentre l’allenatore portoghese, entra nella lista del presidente dei viola Commisso. Gattuso-Tottenham, probabile contratto biennale, sembra davvero che la strada sia tracciata.

La Redazione