Venerdì mattina alla Fiera d’Oltremare un brindisi Napoli-Trentino

VENERDÌ 18 GIUGNO ALLE ORE 11.00

Presso la Sala Procida alla Fiera d’Oltremare | NAPOLI

È previsto un maxi brindisi con TRENTODOC e grande Cerimoniere l’amico Gino Rivieccio. Con la Tua presenza potremo dare vita ad un Cin Cin da “Guinness dei Primati” benaugurale per la ripresa del Turismo in Campania e in Trentino, e per le nuove sfide de SSC Napoli e della Val di Sole.

Come tradizione la Val di Sole e il Trentino saranno presenti anche quest’anno alla Borsa Mediterranea del Turismo in programma nel prossimo fine settimana alla Fiera di Napoli, in una collocazione temporale decisamente insolita rispetto alla tradizionale data di fine marzo. Si tratta della prima fiera in presenza in Calendario in Italia e naturalmente Val di Sole e Trentino non potevano mancare per il fraterno rapporto instaurato in dieci anni con gli amici partenopei.

Si tratta quindi di un piacevole ritorno alle tradizioni del passato e un’occasione propizia per ritrovarsi con gli amici della Comunicazione e di SSC Napoli, dopo quasi due anni di lontananza.

Sarà una sorta di tappa di avvicinamento a Dimaro – Folgarida e quindi momento ideale per cominciare a parlare del prossimo ritiro in calendario ai piedi delle Dolomiti di Brenta dal 15 al 25 luglio. L’appuntamento è previsto

