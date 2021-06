UNDER 17 – Ascoli-Napoli 3-2, non basta agli azzurrini la prima rete di Solmonte

Quest’oggi ad Ascoli, partita che non aveva nulla da dire per il Napoli Under 17, visto che al primo posto c’è già il Benevento e il risultato finale è stato 3-2 per i marchigiani. Per gli azzurrini però da segnalare la prima rete del classe 2005 Antonio Solmonte, gol da vero centravanti. Tra l’altro la rete del momentaneo pareggio di Marranzino è su assist di “Tatanka”. Sconfitta che non cambia nulla per i ragazzi di Carnevale, amarezza per aver sprecato contro il Benevento l’occasione per il primo posto e centrale fasi finali.

La Redazione