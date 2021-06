Ultimo nome aggiunto alla lista, si tratta di Joao Palhinha

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, ieri, è tornato a parlare. Non di mercato, ovvio, ma è altrettanto scontato che il club azzurro lo stia facendo. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport di questa mattina, si legge di un interesse per il giovane centrocampista, Joao Palhinha. Mediano possente, forte fisicamente e deciso nel gioco aereo. Dovrebbe prendere il posto del partente Bakayoko che il Napoli non ha ritenuto opportuno riscattare dal Chelsea. Il centrocampista dello Sporting Lisbona è soltanto l’ultimo dei giocatori attenzionati dallo scouting napoletano che per rinforzare la propria linea mediana sta valutando diversi profili.