Il Napoli non è una squadra storicamente vincente, i suoi tifosi lo sanno, non per questo la amano meno. Per questo motivo i trofei che il club azzurro è riuscito a mettere in bacheca è giusto ricordarli. Stamattina la SSCN lo fa, in riferimento alla Coppa delle Alpi…

16 giugno 1966 – Il Napoli vince la Coppa delle Alpi!