SERIE A FEMMINILE – Emily Garnier ad un passo dal Napoli

Il Napoli femminile è uno dei club più attivi sul mercato, per dare al mister la possibilità di rendere la squadra competitiva per la prossima stagione. Secondo tuttocalciofemminile.com il club azzurro è davvero vicinissimo all’acquisto del difensore classe ’96 Emily Garnier. La calciatrice del Fortuna Hjorring, è già stata allenata da mister Pistolesi, ai tempi dell’Empoli e sarebbe un colpo importante per il reparto arretrato. Manca solo l’ufficialità per una trattativa in stato avanzato.

La Redazione