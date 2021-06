Rossi, ex allenatore: “Rinnovo Insigne-Napoli? Non rinuncerei mai a lui”

Delio Rossi, ex allenatore, fra le tante, di Lazio e Salernitana, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Mancini ha ereditato una squadra in lutto, che non si era qualificata per il Mondiale. È stato molto bravo ed ora sta raccogliendo i risultati. Bisogna, però, completare l’opera: per noi allenatori non c’è pietà se non si vince. Qualora Roberto non dovesse vincere nulla, la critica si dimenticherebbe di tutto il buono fatto da lui. Insigne? Mi auguro che possa essere il suo Europeo, sia per la Nazionale che per il Napoli. Ha grande qualità ma dimostra anche di essere bravo a seguire lo spartito dettato da Mancini. L’Italia ha un gioco ben codificato. Rinnovo Lorenzo col Napoli? Lo lascerei andare via solo se mi portassero un calciatore superiore, tipo Mbappè, altrimenti non rinuncerei mai a lui. Querelle Rivera-Burioni? Ognuno deve essere libero di scegliere, basta che le proprie scelte non ledano la libertà altrui”.