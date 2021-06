R. Bianchi, ex calciatore: “Ha nel cuore Napoli, bisogna trattenerlo”

Queste le parole dell’ex calciatore Rolando Bianchi ai microfoni di Radio CRC: “Mi piace la mentalità dell’Italia, Mancini è un valore aggiunto. Insigne? Ha Napoli nel cuore, la società deve fare di tutto per trattenerlo. Italia-Turchia è stata una partita difficile nel primo tempo. Mi è piaciuta molto la mentalità nel ricercare il gioco e la pazienza per cercare di fare gol. La Turchia mi ha deluso, non mi aspettavo una squadra così. La Nazionale sta facendo bene grazie a Mancini che è un valore aggiunto e ci dà anche un certo stile. Forse c’è qualche Nazionale che è più preparata della nostra. Obiettivi? Non dobbiamo porceli, bisogna dare il massimo poi si vedrà.