Pasquale Salvione, giornalista: “Spalletti? Nelle sue mani c’è una squadra dalle potenzialità incredibili…”

Pasquale Salvione, giornalista:

“Il segreto di questa Italia è il gruppo. Lo vediamo in Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e tutti i giocatori che si sentono parte integrante di questo progetto. Svizzera? Bisogna tenere alta la concentrazione in tutte le partite. Questo vale per tutti, la Spagna di ieri dev’essere d’esempio. Cosa mi aspetto dal Napoli di Spalletti? Vediamo quel che sarà il mercato. Nelle mani di Spalletti c’è una squadra dalle potenzialità incredibili. Conoscendo Spalletti la miscela non potrà che essere esplosiva”.

Fonte: Radio Crc