Nicolò Schira: “Contatti in corsa Napoli-Chelsea per Emerson Palmieri”

Il mercato non è ancora iniziato, inevitabilmente gli Europei al momento tengono tutto fermo, ma il Napoli cercherà elementi adatti per il suo gioco offensivi. Il giornalista Nicolò Schira aggiorna su twitter. “Sono in corso contatti tra le due società, il Napoli e il Chelsea, per raggiungere l’accordo definitivo per il trasferimento del terzino italo-brasiliano all’ombra del Vesuvio”.

La Redazione